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Su içmemek ölüme neden olabiliyor!

17.02.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlığımız için günde 2,5 litre su içmemiz gerekiyor. Gün içerisinde vücudumuz oldukça fazla su kaybediyor. Vücutta kaybedilen suyun geri kazanılmaması, su içmenin azalması birçok hastalığa neden oluyor. Özellikle kış aylarında azalan su içme miktarı ciddi sorunlara yol açabiliyor. Vücuttaki suyun %20’sinin kaybedilmesi ölüme dahi sebep olabiliyor.

Su içmemek ölüme neden olabiliyor!

Vücudumuz her gün terleme, idrara çıkma ve yaşamsal aktivitelerde su kaybediyor. Bu kaybedilen suyu geri kazanmak adına gün içerisinde içtiğimiz su miktarına dikkat etmek gerekiyor. Hayati önem taşıyan günlük 2.5 litre su miktarına ulaşmak için yarım saatte bir alarm kurulabilir. Diyetisyen Cemre Balkan su içmek hakkında yaptığı açıklamalarda, “Kış aylarında artan soğuk havalar ve yağışlar ile beraber maalesef su tüketimimiz azalıyor. Ancak dikkat etmemiz gereken bir şey var ki mevsim fark etmeksizin su, canlılar için nefesten sonraki en önemli ihtiyaçtır. Vücuttaki suyun yüzde 20’sinin yitirilmesi ise ölümle sonuçlanabilir” dedi.

İÇECEKLER SU YERİNE GEÇMEZ DAHA FAZLA SU ATILIMINA SEBEP OLUR

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Medicana Int. Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Cemre Balkan, insan vücudundaki su oranının yüzde 45-70 arasında değiştiğini belirterek, su tüketiminin vücut için önemine değindi. Vücutta bulunan suyun yüzde 10 kadar azalmasıyla dahi yaşamın tehlikeye girmeye başlayabileceğine dikkat çeken Diyetisyen Balkan, “Suyun yüzde 20’sinin yitirilmesi ise ölümle sonuçlanabilir. Su alımının azalması ile hepimizin bildiği gibi böbrekler olumsuz yönde etkileniyor. Ancak sadece böbrek değil eklemlerden beyine kadar vücudumuzun bütün fonksiyonları olumsuz etkilenebilir. Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması ve ter yoluyla daha fazla sıvı kaybetmemizden dolayı yaz aylarında kış aylarına göre daha fazla miktarda su ihtiyacı hissediyoruz. Kış aylarında su ihtiyacımızın azaldığı düşünülür, soğuk havanın verdiği etkiyle beraber daha çok sıcak içeceklere (çay, kahve vs.) başvururuz. Bu tarz içeceklerde su tüketimimizi azaltmaktadır. Ancak bu tarz içecekler su yerine geçmez; aksine idrar söktürücü olmasından dolayı vücuttan su atımını kolaylaştırır” ifadelerini kullandı.

İÇİLECEK SU MİKTARI KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR

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Her gün yaklaşık 2,5 litre su içilmesi gerektiğine işaret eden Diyetisyen Cemre Balkan, “Bir günde alınması gereken sıvı miktarı; ne kadar hareketli olduğumuza, bulunan ortamın sıcaklığına ve genel sağlık durumuna göre değişmektedir. Egzersiz yapıldığında veya terlemeye yol açacak bir aktivite içindeyken su ihtiyacımız artar. Her gün yaklaşık 2,5 litre su içmek gerekir. Az su içmenin idrar yolu enfeksiyonlarını, böbrek taşı oluşumunu ve elektrolit bozukluklarının gelişimini kolaylaştırdığı unutulmamalıdır” diye konuştu,
Kışın su tüketiminin nasıl artırılabileceği bilgisini veren Balkan, “Masamızda, çalışma ortamımızda yani gözümüzün önünde bize hatırlatıcı etki göstermesi için bir sürahide su bulundurmakla başlayabiliriz. Küçük yudumlar ile sık sık içerek su tüketim miktarını arttırabiliriz. Gün içinde yavaş ve güne dağılmış olarak içilen su, sağlık açısından daha uygundur. Eğer sade su içmeyi sevemiyorsak suyumuzun içine aroma katması için nane dalları, elma ya da limon dilimleri veya meyve parçaları katabiliriz. Yine kışın ekstra sıvı tüketimini arttırmak için; ıhlamur, kuşburnu ve meyve çaylarından destek alabiliriz” şeklinde konuştu.


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