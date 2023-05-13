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Su içtiği bardak yakalattı! Kız çocuğuna mide bulandıran cinsel istismarda... Babasının geldiğini düşünüp kapıyı açmıştı

13.05.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da mide bulandıran bir cinsel istismar olayı meydana geldi. 15 yaşındaki Z.E. isimli kız çocuğuna gittiği evlerinde cinsel istismarda bulunan, su içtiği bardaktaki DNA'sı ve güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalanan M.Y. (36), tutuklu yargılandığı davada 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Anne ve babası evde yokken olayı yaşayan kız çocuğunun annesi ise kızını gördüğünde ağladığını söylerken kızının babasının geldiğini düşünüp şahsa kapıyı açtığını belirtti.

Su içtiği bardak yakalattı! Kız çocuğuna mide bulandıran cinsel istismarda... Babasının geldiğini düşünüp kapıyı açmıştı

Mide bulandıran olay, 18 Şubat günü İlkadım ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. M.Y., dernek için yardım toplama bahanesiyle girdiği apartmanda bir dairenin kapısını çaldı. Kapıyı anne ve babası işte olan Z.E. isimli kız çocuğu açtı. İçeri giren M.Y., Z.E.'den su istedi, bir süre sohbet ettikten sonra da istismarda bulundu. Z.E., akşam işten dönen anne ve babasına durumu anlattı.

SU İÇTİĞİ BARDAKTAKİ DNA'SINDAN TESPİT EDİLDİ

Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.Y.'yi su içtiği bardaktaki DNA’sından ve kamera kayıtlarından yola çıkarak yakaladı. Gözaltına alınan M.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.Y. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından dava açıldı.

‘EVE GİRDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM’

İlk kez hakim karşısına çıkan M.Y., "Ben mağdurun oturduğu binaya girdiğimi hatırlamıyorum. Onunla karşılaştığımı hatırlamıyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben eve girip kendisini istismar etmedim. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

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‘KIZIMI GÖRDÜĞÜMDE AĞLIYORDU’

Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Z.E.’nin annesi G.E. (44) ise, “Babası işten benden önce gelmişti. Kızımı gördüğümde ağlıyordu. Babasının geldiğini düşünerek kapıyı açtığını söyledi. Kızımdan su istemiş. Kızım suyu götürmüş ve yanına oturtmuş. Kızım yanındayken taciz etmeye başlamış” ifadelerini kullandı.

6 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık ve tanıkları dinledikten sonra M.Y.'yi ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 5 yıl, ‘Konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan ise 1 yıl olmak üzere toplamda 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Samsun

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