İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İyi Niyet Elçisi oyuncu Mert Fırat, "Su, bizim varlığımızın özü ve bizi anlamlandıran şey. Su, iklim kriziyle birlikte varlığımızla yokluğumuzun sınırını çiziyor. İklim krizinden geçen iklimdaşlar olarak kim olursak nerede olursak olalım ortak bir dil ve eylem birliği yapmamız gerekiyor." dedi.

UNDP Türkiye tarafından desteklenen ve iklim kriziyle mücadelede ortak bir dil kurulmasını hedefleyen İklimce Sohbetleri'nin birincisi, "İklimce Sohbetler Su" başlığıyla Ataşehir DasDas'da gerçekleştirildi.

Program kapsamında moderatörlüğünü UNDP İyi Niyet Elçisi oyuncu Fırat'ın yaptığı panelde su ve iklim değişikliği arasındaki ilişki özel şirket ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini katılımıyla tartışıldı.

Fırat, suyun insanlık tarihinin tüm döneminde kutsal, önemli ve değerli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Antik Yunan felsefesinde 4, Çin felsefesinde 5 elementten birisi su. Hepimizi ilgilendiren bir yanı var. Su, insanlığın en eski ve birleştirici noktası. Su, bizim varlığımızın özü ve bizi anlamlandıran şey." diye konuştu.