Su istediği kadının evine zorla girip taciz etmek istedi! Korkan kadın evden koşarak uzlaştı

Mide bulandıran taciz haberlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da yaşanan olay sosyal medyada kendine geniş bir yer buldu. İzleyenler ise kendini sinirlenmekten alıkoyamadı.

SUYUNU İÇTİ EVE GİRDİ

Ekol TV'de yer alan habere göre, İstanbul'da yabancı uyruklu olduğu belirlenen seyyar bir manav, iddiaya göre su isteme bahanesiyle yabancı uyruklu bir kadının evine girdi. Evde kadına taciz girişiminde bulundu.

CAN HAVLİYLE KAÇTI

Korku dolu anlar yaşayan kadın, adamın elinden kurtulup kaçtı. Gözaltına alınan tacizci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.