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  4. Su istediği kadının evine zorla girip taciz etmek istedi! Korkan kadın evden koşarak uzlaştı

Su istediği kadının evine zorla girip taciz etmek istedi! Korkan kadın evden koşarak uzlaştı

30.07.2024 11:27
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.07.2024 11:27
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Akılalmaz görüntülerin adresi İstanbul! Seyyar manavlık yapan yabancı uyruklu bir kişi su istediği yabancı uyruklu kadının evine zorla girdi. Taciz girişiminde bulunan sapığa direnen kadın evden koşarak uzaklaştı. Tacizci gözaltına alınıp tutuklandı. Dehşete düşüren dakikalar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mide bulandıran taciz haberlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da yaşanan olay sosyal medyada kendine geniş bir yer buldu. İzleyenler ise kendini sinirlenmekten alıkoyamadı.

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SUYUNU İÇTİ EVE GİRDİ

Ekol TV'de yer alan habere göre, İstanbul'da yabancı uyruklu olduğu belirlenen seyyar bir manav, iddiaya göre su isteme bahanesiyle yabancı uyruklu bir kadının evine girdi. Evde kadına taciz girişiminde bulundu.

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CAN HAVLİYLE KAÇTI

Korku dolu anlar yaşayan kadın, adamın elinden kurtulup kaçtı. Gözaltına alınan tacizci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Manav İstanbul cinsel taciz
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