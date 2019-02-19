HABER

Su isteyerek evine girdiği yaşlı kadını dövüp, gasbeden zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 15:04 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, N.B.'yi (84)  su isteme bahanesiyle girdiği evinde dövüp, 76 TL'sini gasbeden Burhan Ö.(33), Eskişehir'deki evinde yakalandı.

Su isteyerek evine girdiği yaşlı kadını dövüp, gasbeden zanlı yakalandı

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, N.B.'yi (84) su isteme bahanesiyle girdiği evinde dövüp, 76 TL'sini gasbeden Burhan Ö.(33), Eskişehir'deki evinde yakalandı.
Olay, önceki gün İhsaniye Mahallesi Barış Caddesi üzerinde bulunan N.B.'ye ait evde meydana geldi. N.B.'nin evde yalnız olduğu sırada kapıyı çalan bir kişi su istedi. Yaşlı kadın su getimek için mutfağa yöneldi. Bu sırada içeriye giren saldırgan, N.B.'yi döverek, evde para ya da altın olup olmadığını sordu. Olumsuz yanıt alınca da masanın üzerinde bulunan 76 TL'yi alıp, kaçtı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin daha önce de benzer suçlardan sabıka kaydı bulunan Burhan Ö. olduğu belirlendi. Polis, Burhan Ö.'nün Eskişehir'deki evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Burhan Ö.'nün üzerinden M.A. adlı bir kişiye ait pasaport çıktı.
2 Şubat günü Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi'nde bulunan M.A.'nın evine girip, 5 altın yüzük ile pasaportu çaldığı tespit edilen Burhan Ö., Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
FOTOĞRAFLI

Su isteyerek evine girdiği yaşlı kadını dövüp, gasbeden zanlı yakalandıSu isteyerek evine girdiği yaşlı kadını dövüp, gasbeden zanlı yakalandı

Burası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyorBurası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyor
Bu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklıBu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.