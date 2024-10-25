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Su itici, elyaf dolgulu Skechers montun fiyatı 2 bin 609 TL'ye düştü
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  4. Su itici, elyaf dolgulu Skechers montun fiyatı 2 bin 609 TL'ye düştü

Su itici, elyaf dolgulu Skechers montun fiyatı 2 bin 609 TL'ye düştü

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
25.10.2024 16:15
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Kış mevsiminin zorlu koşullarına karşı en etkili savunma aracımız olan montlar, sıcak tutma özelliği sayesinde bizlere konforlu bir kullanım sunar. Şimdilerde mont almanın tam zamanı çünkü kış sezonunda fiyatların artması çok muhtemel. Siz de kışa hazırlıklı girmek isterseniz, Skechers'ın bugüne özel indirime giren montuna bir göz atıp kış ihtiyaçlarınızı tamamlayabilirsiniz. İşte detaylar...

Kış aylarının yaklaştığı şu günlerde, soğuk hava ve yağmurların etkisini arttırdığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu dönemde stil ve konfor arayışında olanlar için su itici özelliği ve elyaf dolgusuyla öne çıkan montlar, kurtarıcı bir seçenek olabilir. Mont alışverişi yaparken hem şıklıktan ödün vermek istemeyenler hem de koruyucu bir katman arayanlar için harika bir önerimiz var: Skechers M Outerwear Padded Jacket! Kış şartlarına karşı sizi korumaya hazır olan bu mont bugüne özel indirimli fiyatıyla satışta, keşfetmek isterseniz detaylar aşağıda...

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Farklı markaların mont modelleri de burada avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor.

Skechers M Outerwear Padded Jacket

Adsız tasarım - 2024-10-25T154118.935

Su itici kumaş yapısıyla öne çıkan Skechers M Outerwear Padded Jacket, yağmurlu günlerde rahatlıkla kullanılabilir. Soğuk havalarda sıcacık kalmanızı sağlayan elyaf dolgusu ısı yalıtımı sunar. Kış için ideal olan bu mont, spor ve rahat bir tarza sahiptir. Bu da onu günlük giyim için kullanışlı hale getirir. Cep detayları cüzdanınızı ve telefonunuzu daha güvenli bir şekilde yanınızda taşımanızı sağlar. Dik yaka ve tam boy fermuar detayı ile ısının korunması amaçlanırken ürünün kalıbı rahatlık sağlayan standart kesimle tasarlanmıştır. Ayrıca başınızı yağmur veya rüzgardan korumak için kapüşonu bulunur. Ön ve arkada yer alan, göz yormayacak boyuttaki Skechers logo geçişleri ile minimal bir şıklık hedeflenmiştir. Her kıyafetiniz ile kolayca kombinleyebileceğiniz, günlük olarak da kullanabileceğiniz Skechers M Outerwear Padded Jacket erkek spor mont ile bahar ve kış aylarında dışarıda olmaktan ayrı bir keyif alacaksınız.

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Bu içerik 25 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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