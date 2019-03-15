HABER

Su kabağı süsleme sanatçısı, atölyesinde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 14:54 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, su kabağından hediyelik süs eşyaları imalatı yapan Hüseyin Ö.

Su kabağı süsleme sanatçısı, atölyesinde intihar etti

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, su kabağından hediyelik süs eşyaları imalatı yapan Hüseyin Ö. (56), atölyesinde kendini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.
Bodrum'da su kabağı süslemeleriyle hediyelik eşya yapan ilk kişi olarak bilinen ve yaptığı süslemeleri dünyanın çeşitli yerlerine gönderen evli, 2 çocuk babası Hüseyin Ö.'den haber alamayan yakınları bu sabah merak edip, Peksimet Mahallesi'ndeki atölyesine gitti. Kendilerindeki yedek anahtarla içeri giren yakınları, aynı zamanda masa tenisi antrenörlüğü de yapan Hüseyin Ö.'yü tavandaki kancaya iple asılı olarak bulup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekibi Hüseyin Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hüseyin Ö.'nün cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Hüseyin Ö.'nün eşinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir üniversitede öğretim üyesi olduğu ve burada çocuklarıyla yaşadığı bildirildi.
Hüseyin Ö.'nün intiharıyla ilgili polis soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Su kabağı süsleme sanatçısı, atölyesinde intihar ettiSu kabağı süsleme sanatçısı, atölyesinde intihar ettiSu kabağı süsleme sanatçısı, atölyesinde intihar etti

2019'un meleği belli oldu! 2019'un meleği belli oldu!
Bu acıya yürek dayanmazBu acıya yürek dayanmaz
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın (2)- YenidenTepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.