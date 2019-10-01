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"Su kabağında" açan çiçekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 11:02 | Son Güncelleme

"Ateşte açan çiçekler" olarak nitelendirilen Kütahya çinisinin motifleri, 61 yaşındaki el sanatları ustası Rasih Güven tarafından su kabağına işlenerek abajur, lamba, vazo, ibrik gibi süs eşyalarına dönüşüyor - Su kabağı işlemecisi Güven: - "Çalışmalarımı gören birçok kişi beğendiğini ifade ediyor. Bazen yakın çevremden veya internet üzerinden siparişler de geliyor. Müşterinin isteğine göre kabak üzerine fotoğraf, amblem, arma, ayet, hat yazısı gibi süslemeleri de istedikleri bir süs eşyası şeklinde hazırlıyorum"

RAMAZAN DOĞAN - Kütahya'da emekliye ayrıldıktan sonra el sanatlarına yönelen 61 yaşındaki Rasih Güven'in, "ateşte açan çiçekler" olarak nitelendirilen çini desenlerini uyguladığı su kabağından yaptığı süs eşyaları ilgi görüyor.

Kentteki bir fabrikadan emekli olduktan sonra başka işlerle uğraşan Güven, ziyaretine gittiği arkadaşının evinde su kabağından yapılmış abajuru görüp beğenince bu sanatı öğrenmeye karar verdi.

İnternette araştırma yapan ve bu işle uğraşanlarla irtibata geçerek bilgi sahibi olan Güven, temin ettiği su kabaklarını evinin bir odasında işlemeye başladı.

Rasih Güven, AA muhabirine, su kabağı işlemeciliğine Kütahya Belediyesi Kültür Müdürlüğü yöneticilerinin teklifi ile Kütahya-Eskişehir kara yolunun 7. kilometresinde bulunan Halil İbrahim Yılmaz El Sanatları Merkezindeki atölyesinde devam ettiğini söyledi.

Su kabağından abajur, lamba, süs eşyası, vazo, ibrik gibi hediyelik eşyalar ürettiğini belirten Güven, "Yaklaşık iki yıldır su kabağı işlemeciliği yapıyorum. Kütahya'da süslemelere uygun su kabağı bulamadığım için Adana, Antalya, Manisa ile Trakya illerinden su kabağı temin ediyorum. Bu iş biraz maliyetli ve zahmetli ama severek yapıyorum." dedi.

Güven, özgün çalışmalar ortaya koymak amacıyla Kütahya'nın dünyaca ünlü çini desenlerini su kabağına işlediğini ifade etti.

Çini motiflerini su kabağına işlemesiyle ilgili bilgi veren Güven, şöyle konuştu:

"Önce, şekil olarak vazoya benzeyen bir su kabağı buldum. Ardından onu temizleyerek desenleme için hazır hale getirdim ve Zafer Meydanı'nda bulunan vazomuzun desenlerini kabağa uygulamaya başladım. Oluşturduğum desenleri yine çinimizde kullanılan renklerle boyayarak çalışmamı tamamladım. Yine çini desenli ibrik yaptım. Bu çalışmaları görenler önce çini zannediyor hatta su kabağından yaptığım çini desenli abajurlar bazı çinicilere de örnek oldu. Onlar da çiniden abajur, lamba gibi süs eşyaları yapmaya başladı. Bu durum da beni son derece memnun etti. Çini desenli çalışmalar çok beğenilince her gittiğim ortamda desen fotoğrafları çektim, kendime bir desen albümü hazırlayarak diğer çalışmalarımda da kullanmaya başladım."

- Fotoğraf, amblem, hat gibi süslemeler de işlenebiliyor

Güven, yaptığı süs eşyalarının büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

Sipariş üzerine süs eşyaları ve süslemeler yaptığını kaydeden Güven, "Çalışmalarımı gören birçok kişi beğendiğini ifade ediyor. Bazen yakın çevremden veya internet üzerinden siparişler de geliyor. Müşterinin isteğine göre kabak üzerine fotoğraf, amblem, arma, ayet, hat yazısı gibi süslemeleri de istedikleri bir süs eşyası şeklinde hazırlıyorum. Bir su kabağının hediyelik bir eşyaya dönmesi, desenine ve emeğine göre de değişiyor. Bir gün içinde yaptığım da oluyor, bir hafta veya daha fazla süren de." ifadelerini kullandı.

Kabak işlemeciliğinin kendisine huzur verdiğini söyleyen Güven, bu işle uğraşmaya başladığından bu yana çok keyifli zaman geçirdiğini belirtti.

Hem vaktinin boşa geçmediğini hem de üretime katkı sunmaya devam ettiği için mutlu olduğunu anlatan Güven, "El becerisi olan emeklilerin mutlaka bir sanat dalıyla uğraşmalarını isterim hatta gelsin burada bizden yardım istesinler, seve seve destek olurum." değerlendirmesinde bulundu.

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