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Su kabakları kuş yuvasına dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 09:08 | Son Güncelleme

Amasya Üniversitesi’nde öğrenciler su kabaklarından yaptıkları kuş evlerini ağaçlara astı.Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü ’topluma hizmet uygulaması’ kapsamında ‘Kuşlar Evsiz Kalmasın’ sloganıyla 120 adet bal kabağından yapılan kuş evleri fakülte içindeki ağaçlara takıldı.Proje hakkında bilgi veren Amasya Üniversitesi Rektörü Prof.

Amasya Üniversitesi’nde öğrenciler su kabaklarından yaptıkları kuş evlerini ağaçlara astı.
Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü ’topluma hizmet uygulaması’ kapsamında ‘Kuşlar Evsiz Kalmasın’ sloganıyla 120 adet bal kabağından yapılan kuş evleri fakülte içindeki ağaçlara takıldı.
Proje hakkında bilgi veren Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, “Üniversitemiz Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencileri topluma hizmet uygulamaları kapsamında bir etkinliğe ev sahipliği yapıyorlar. Etkinliğin temel hedefi hayvan sevgisini, doğa sevgisini öğrencilere okul öncesinden üniversiteye kadar aşılayabilmek. Doğal bir ortamda Eğitim Fakültesi Yerleşkesi içerisinde kabaklardan yapmış oldukları doğal kuş evleri ile bahçemizi süsleyecekler ve zaman zaman bunları ziyaret ederek, yuva yapmış kuşları besleyecekler. Buradaki temel amacımız şehir üniversite kaynaşmasını sağlamak ve çocuklarda doğa sevgisini aşılamak” dedi.
Öğretim Görevlisi Resul Köseoğlu ise, “Bu yıl Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü topluma hizmet dersinde kuş evleri projemizi yaptık. Geçen yıl kuş evleri yapmıştık ahşaptan, bu yılda su kabaklarından kuş evleri yaptık. Bugün öğrencilerimizle birlikte bu kuş evlerini ağaçlara asacağız. İnşallah kuşlarımız fakültemizin bahçesindeki bu evlere girerler, bizde mutlu oluruz.” Diye konuştu.
Üniversite yerleşkesi içinde bulunan Hikmet Develi Anaokulu öğrencilerinin de ağabey ve ablalarına katılmasıyla program şenlik havasında sona erdi.

Su kabakları kuş yuvasına dönüştü

Su kabakları kuş yuvasına dönüştü

Su kabakları kuş yuvasına dönüştü

Su kabakları kuş yuvasına dönüştü

Su kabakları kuş yuvasına dönüştü

Su kabakları kuş yuvasına dönüştü

Su kabakları kuş yuvasına dönüştü

Su kabakları kuş yuvasına dönüştü

Su kabakları kuş yuvasına dönüştü

Su kabakları kuş yuvasına dönüştü

Su kabakları kuş yuvasına dönüştü

Su kabakları kuş yuvasına dönüştü

Su kabakları kuş yuvasına dönüştü

Su kabakları kuş yuvasına dönüştü

Su kabakları kuş yuvasına dönüştü
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