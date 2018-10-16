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Su kabaklarından avize yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 14:31 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde yaşayan, emekli ziraat teknikeri Ergenç Çavuşoğlu (62), bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarını işleyerek, avizeye dönüştürüyor.

Su kabaklarından avize yapıyor

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde yaşayan, emekli ziraat teknikeri Ergenç Çavuşoğlu (62), bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarını işleyerek, avizeye dönüştürüyor.
Burhaniye'de yaşamını sürdüren ve 19 yıl önce emekli olan eski ziraat teknikeri Engenç Çavuşoğlu, evini atölyeye çevirip, su kabaklarından avize yapmaya başladı. Işıklandırmada kullanmak üzere çevresinden gelen yoğun talep sonrası Çavuşoğlu, Börezli Mahallesi'ndeki meyve bahçesinde su kabağı yetiştirmeye de başladı. Resim yapmayı sevdiğini, su kabaklarına işlemeler yaptığını belirten, 2 çocuk ve 8 torun sahibi Çavuşoğlu, "4 yıl resim kursuna gittim. Halen resim yapıyorum. 9 aydan beri de su kabağı işleme merakı sardı beni. Birbirinden güzel gece lambaları, avizeler yapıyorum. Bunlar beni dinlendiriyor, terapi gibi. Tabi kabak bulmakta zorlanıyordum. Çevremizde üretimi yok. Uzak yerlerden temin ediyorduk. Bu yıl kendim kabak ektim. Aşağı yukarı 2 bin civarında çeşitli şekillerde kabak var elimde. Çevremizde kurslar açılıyor. Halk Eğitim Kursu var, bu yıl. Kursa gitmeyi düşünüyorum. Hem oradan belge alırım hem de farklı şeyler öğrenirim. Özellikle bizim yaşlardaki insanlara bu tür hobileri tavsiye ediyorum. Beyin cimnastiği açısından birebir. Hem kafayı dinlendiriyor hem beyni çalıştırıyor dem de boş zamanlarımız değerleniyor. Belki aile ekonomisine de katkı oluyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Su kabaklarından avize yapıyorSu kabaklarından avize yapıyorSu kabaklarından avize yapıyor

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