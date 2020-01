Su kabaklarından yaptığı lambalar, kendisine ışık oldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, evinin bir odasını atölyeye çeviren anaokulu öğretmeni Ümmü Şen, okuldan kalan boş zamanlarında su kabaklarından rengarenk ışıklar saçan lambalar üretiyor. 3 yıldır ürettiği lambaları çevresindekilere hediye eden Şen, "Boşanma dönemimde kendimi kötü hissediyordum, çok dipteydim. Bu dönemde kabaklar bana ışık oldu" dedi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde oturan anaokulu öğretmeni 2 çocuk annesi Ümmü Şen (40), 3 yıl önce okuldan kalan boş zamanlarında hobi olarak su kabağı işlemeye karar verdi. Deneme amaçlı evinin balkonunda çalışmalar yapan Şen, su kabaklarından lambalar yapmaya başladı. Su kabaklarıyla çalışmayı ve üzerine işleme yapmayı çok seven Şen, evinin bir odasını atölyeye çevirdi. Şen hobisi için ailesinin Babadağ ilçesindeki tarım arazisine de su kabağı ekti.

Tarlalarından su kabaklarını toplayan ve balkonunda kurutan Şen, lamba haline getireceği kabağı önce bulaşık teliyle zımparalayarak temizliyor. Kabağın altından delik açarak çekirdeğini çıkaran Şen, daha sonra hayal gücüyle su kabağının üzerinde çizimler yapıyor. Oyma işleminde kullanılan gravür makinesiyle farklı kalınlıklarda uçlarla çizdiği desen üzerinde küçük delikler açan Şen, boyama yaptıktan sonra açtığı deliklere rengarenk boncuklar takıyor. Vernik işleminin ardından su kabağının içine ampul takan Şen, ışıltılı bir lamba ortaya çıkarıyor.

'ARTIK HEDİYE ARAMA TELAŞINA GİRMİYORUM'

Kabaklarla uğraşmayı ve ortaya yeni ürünler çıkarmayı çok sevdiğini belirten Şen, şöyle konuştu:

"Bir su kabağıyla bu işe başladım. İlk başladığımda yaptığım çalışmalar çok komikti. Pes etmedim, uğraşmayı sevdiğim için devam ettim. Daha sonra çekirdeklerini alarak su kabaklarını kendim yetiştirmeye başladım. Ürettiğim kabakları asarak kuruttum. Önceden kabakları satın alıyordum. Artık kendim üretip, yapıyorum. Ürettiğim lambaları yeni evlenen çiftlere, yakınlarıma, arkadaşlarıma ev hediyesi olarak götürüyorum. Artık hediye arama telaşına girmiyorum. Kendi yaptığım lambaları hediye ediyorum."

Yaptığı kabakları herkesin beğendiğini söyleyen Şen, "Her kabak farklı olduğu için lamba da birbirinden farklı. Kendi yaptığım bir şeyin sevdiğim insanların evinde olması beni mutlu ediyor. Bir kabağın lambaya dönüşmesi yaklaşık 1 hafta sürüyor. Bir kabağın maliyeti 40- 50 lira. Başkaları tasarımına ve işçiliğine göre 300- 400 liraya satıyor" diye konuştu.

'KABAKLAR BANA IŞIK OLDU'

Kabak işlemenin kendisi için terapi haline geldiğini belirten Şen, "Her insanın hayatında zorluklar olabiliyor. Hepimiz, boşanma, hastalık ölüm gibi zorlu dönemler yaşıyoruz. Ben kabak işlemeye öyle bir dönemde başladım. Boşanma dönemimde kendimi kötü hissediyordum, çok dipteydim. Bu dönemde kabaklar bana bir ışık oldu. Benim asla bir ticari amacım ya da gelir kaygım olmadı. İnsanlar kendilerini rahatlatan işler yapmalı. Bazıları yemek yapar, bazıları örgü örer. Ben de kabak işleyerek kendimi rahatlatıyorum. Yaptığım kabaklar çevremdekilerin beğenisini kazanıyor, bu durum da beni hayata karşı daha çok motive ediyor" dedi.

FOTOĞRAFLI