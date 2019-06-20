Su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Hakan AKGÜN/KAVAK (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Kavak ilçesinde kontrolden çıkıp su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Aslan Demir (53), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Mahmutbeyli mevkisinde meydana geldi. Aslan Demir yönetimindeki 05 FM 818 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkıp, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kanalda, yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, menfeze çarparak durabildi. Otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan Aslan Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Demir'in otomobilden çıkarılan cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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