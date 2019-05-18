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Su kanalına devrilen pikabın sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 16:48 | Son Güncelleme

Su kanalına devrilen pikabın sürücüsü öldü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde su kanalına devrilen pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Can Kartal (26) yönetimindeki 16 ARU 01 plakalı pikap, su kanalına devrildi.

Kartal'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makinesi yardımıyla su kanalına düşen aracı çıkardı ancak içinde kimse bulunamadı.

Bunun üzerine itfaiye, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Kanaldaki suyun tahliye edilmesinin ardından yapılan çalışmada, Kartal'ın cesedi, pikabın devrildiği yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Aşağıgüney köyü sınırlarındaki derede bulundu. Terke köyü mevkisindeki bir hidroelektrik santral (HES) şantiyesinde çalışan Kartal'ın cenazesi, incelemenin ardından Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan arkadaşları, Kartal'ın olay sırasında telefonuyla "Pubg Mobile" oyununu oynadığını ve "kaza yaptım, kanala düştüm" dediğini iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
araç kanal KASTAMONU Kaza

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