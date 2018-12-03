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Su kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 13:31 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, kontrolden çıkıp, su kanalına devrilen traktörün sürücüsü Şaban Erkan (31), yaşamını yitirdi.

Su kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, kontrolden çıkıp, su kanalına devrilen traktörün sürücüsü Şaban Erkan (31), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Gediz'de meydana geldi. Gümele köyünde çiftçilik yapan ve Elmin mevkisindeki tarlasından diğer tarlasına geçmeye çalışan Şaban Erkan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkıp, su kanalına devrildi. Kazada sürücü Erkan, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Erkan'ı ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şaban Erkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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