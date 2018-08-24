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Su kanalına düşen 1,5 yaşındaki Ümeyir, boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 14:55 | Son Güncelleme

IĞDIR'ın merkeze bağlı Kasımcan köyünde su kanalına düşen 1,5 yaşındaki Ümeyir Aktaş, boğularak öldü.

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'ın merkeze bağlı Kasımcan köyünde su kanalına düşen 1,5 yaşındaki Ümeyir Aktaş, boğularak öldü.
Artvin'in Hopa ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Hafize-Şencan Aktaş çifti, bayram tatili için yakınlarının yaşadığı Iğdır merkeze bağlı Kasımcan köyüne gitti. Aktaş çifti, dün yakınlarıyla birlikte bahçede kahvaltı yaparken, çocukları Ümeyir açık olan kapıdan çıktı. Minik Ümeyir, dengesini kaybedip, evin önünden geçen su kanalına düştü.
Bir süre sonra Ümeyir'in kaybolduğunu fark eden yakınları, çevrede arama yaptı. Su kanalında hareketsiz bulunan minik Ümeyir, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ümeyir Aktaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Ümeyir Aktaş'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün babasının memleketi olan Trabzon'un Akçaabat ilçesinde toprağa verildi.

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