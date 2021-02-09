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Su kanalına düşen köpek insan zinciriyle kurtarıldı

09.02.2021 18:17 | Son Güncelleme:
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Antalya’da su kanalına düşen köpek, vatandaşlar tarafından insan zinciri oluşturularak kurtarıldı.Kepez ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde bulunan 5 metre derinliğindeki su kanalına 16.30 sıralarında bir sokak köpeği düştü.

Antalya’da su kanalına düşen köpek, vatandaşlar tarafından insan zinciri oluşturularak kurtarıldı.
Kepez ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde bulunan 5 metre derinliğindeki su kanalına 16.30 sıralarında bir sokak köpeği düştü. Durumu fark eden Murat Tokmak ve arkadaşları, hemen insan zinciri oluşturarak kanala indi. Tokmak ve arkadaşları kanalda kurtarılmayı bekleyen köpeği boynundan tutarak yukarı çıkarttı.
Cep telefonuyla o anları kaydeden vatandaşlarsa, duyarlı davranışı sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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