HABER

Su kanalına giren otomobil 85 metre ilerledikten sonra menfeze çarptı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 11:28 | Son Güncelleme

Samsun’da yoldan çıkarak su kanalına girip kanal içinde 85 metre ilerledikten sonra menfeze çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Mahmutbeyli mevkisi Samsun Ankara karayolu 23.

Samsun’da yoldan çıkarak su kanalına girip kanal içinde 85 metre ilerledikten sonra menfeze çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Mahmutbeyli mevkisi Samsun Ankara karayolu 23. kilometresinde sabah saat 07.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aslan Demir (53) idaresindeki 05 FM 818 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki su kanalına girip kalan içinde 85 metre ilerledikten sonra menfeze çarptı. Kazada parçalanarak hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücüsü Aslan Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin su kanalına girerken güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

PARTNERBeyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!Beyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!
Eski Interpol Başkanı rüşvet aldığını kabul ettiEski Interpol Başkanı rüşvet aldığını kabul etti
Bıçaklı saldırı kameradaBıçaklı saldırı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.