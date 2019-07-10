HABER

Su kanalına otomobil düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 14:02 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta su kanalına düşen otomobil, mahallede paniğe neden oldu.Olay, gece yarısı Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi.

Su kanalına otomobil düştü

Kahramanmaraş’ta su kanalına düşen otomobil, mahallede paniğe neden oldu.
Olay, gece yarısı Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle sakinleri yoldan geçtiği esnada su kanalında bulunan otomobil fark etmesiyle durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polisle birlikte itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı ilk incelemede suya düşen 33 NFL 14 plakalı otomobilin sürücüsüne ulaşamadı. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri sürücünün suda sürükleme ihtimali üzerine kanal boyunca detaylı inleme yaptı. Yapılan aramalarda sürücüye ulaşılamazken, su kanalına düşen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Otomobili suda fark ederek ihbarda bulunan mahalle sakinleri, yol üzerinde sık sık kaza meydana geldiğini ifade ederek, yetkililerin önlem almasını istedi.

Su kanalına otomobil düştü

Su kanalına otomobil düştü

Su kanalına otomobil düştü

Su kanalına otomobil düştü

İstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlarİstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlar
Arıtma tesisinden denize bırakılan su kirliliğe yol açtıArıtma tesisinden denize bırakılan su kirliliğe yol açtı
Seyir halindeki araç alev içinde kaldıSeyir halindeki araç alev içinde kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.