HABER

Su kanalına uçan araçta hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 14:46 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpışırken, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.Kaza Bursa-Ankara yolu Çitli kavşağında meydana geldi.

Su kanalına uçan araçta hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpışırken, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Kaza Bursa-Ankara yolu Çitli kavşağında meydana geldi. Erdoğan Demirkol idaresindeki 26 KC 595 plakalı otomobile, Çitli kavşağından karşıya geçmek istediği sırada, karşı istikametten gelen Harun Y’nin kullandığı 06 FU 2230 plakalı otomobil ortadan çarptı. Kontrolden çıkan 595 plakalı otomobil metrelerce sürüklenerek su kanalına düştü. Kazada araç içerisinde sıkışan Erdoğan Demirkol, itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ancak sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Erdoğan Demirkol hayatını kaybetti. Diğer araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralanarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla kaza yerinde kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Su kanalına uçan araçta hayatını kaybetti

Su kanalına uçan araçta hayatını kaybetti

Su kanalına uçan araçta hayatını kaybetti

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Tartıştığı sevgilisini evinin bahçesinde bıçakladı (2)Tartıştığı sevgilisini evinin bahçesinde bıçakladı (2)
Bursa’da 1 kilo esrar ve nadir olarak bulunan siyah kokain ele geçirildiBursa’da 1 kilo esrar ve nadir olarak bulunan siyah kokain ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Köpükler içinde küvet pozu!

Köpükler içinde küvet pozu!

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.