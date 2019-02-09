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Su kanalına uçan otomobildeki 4 kişi ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 19:35 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de bariyerlere çarpan otomobil su kanalına uçtu.

Kırıkkale’de bariyerlere çarpan otomobil su kanalına uçtu. Sürüklenen otomobilde sıkışan 4 kişi vatandaşların da yardımıyla sağlık ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun 13. kilometresindeki Virajlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Ali Çınar (49) idaresindeki 06 KPU 30 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarpmanın etkisiyle su kanalına takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Ters dönen otomobil hurdaya dönerken, içindeki 4 kişinin yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu.
Kazada otomobilin sürücüsü Hacı Ali Çınar ile yolculardan Selda Çınar (47), Narin Çınar (58) ve Ayten Oktar (57) araç içinde sıkıştı. Yahşihan itfaiyesi ve 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Kırıkkale-Ankara karayolunun Kırıkkale istikameti bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Kaza yapan aracın vinç yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle otomobilden kopan parçalar çevreye saçıldı. Polis, jandarma ve itfaiye ekipleri çevreye dağılan parçaları topladı.

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