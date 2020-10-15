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Su kanalına uçtuğu kazayı gülerek anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 15:47 | Son Güncelleme

İstanbul Eyüpsultan’da viraja hızla giren sürücü demir bariyerleri aşarak otomobiliyle su kanalına uçtu.

İstanbul Eyüpsultan’da viraja hızla giren sürücü demir bariyerleri aşarak otomobiliyle su kanalına uçtu. Yara almadan kurtulduğu kazayı gülerek anlatan 21 yaşındaki Bekir Doğan, “Araba kedi gibi dört ayağının üstüne düştü” dedi.
Kaza, Yeşilpınar Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi’nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Bekir Doğan 34 DAD 827 plakalı Seat Altea marka otomobiliyle viraja hızlı girerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobiliyle bariyerleri aşan Doğan, su kanalını çevreleyen korkulukları da kırarak aşağı uçtu. Şans eseri 4 tekerleğin üstüne düşen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili çalışmalarını gerçekleştirdi. Su kanalına düşen araç vinç yardımıyla kurtarıldı.

“Benim hatam hızımı düşürmemem”
Yaşadığı kazayı gülerek anlatan otomobil sürücüsü Bekir Doğan, “Normal bir hızla yolculuğumda seyrederken virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere girdim. İlk önce birinci bariyere çarptım. İkinci bariyer benim hayatımı kurtardı. O şekilde aracımızı perte çıkardık. Aslında benim hatam hızımı düşürmemem. Bu tür virajlarda hızınızı düşürmezseniz bu tür sonuçlar meydana gelebiliyor. Herhangi bir çevresel etkenin beni etkilediğini düşünmüyorum. Kendim biraz daha dikkatli olmalıydım” diye konuştu.
Kazayı gülerek anlatan Doğan, “Araba, kedi gibi dört ayağının üstüne düştü. Ben de onun için çıktım. Mutluyum ama arabam gitti. Ona üzgünüm” dedi.

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