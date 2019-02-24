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Su kanalında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 11:26 | Son Güncelleme

Iğdır'da yaklaşık 9 ay önce su kanalında cesedi bulunan, otopsisinde herhangi bir bulguya rastlanmayan kişinin, yeğeni tarafından öldürüldüğü belirlendi - Jandarma ekiplerinin, cesedin sudan çıkarılma anına ilişkin görüntüleri incelediği, şüpheli hareketler sergileyen maktulün yeğenini gözaltına aldıkları, zanlının, cep telefonundan sudaki cesetlerle ilgili internette arama yaptığı tespit edildi - Katil zanlısı ve eşi tutuklandı

Iğdır'da yaklaşık 9 ay önce su kanalında cesedi bulunan, otopsisinde herhangi bir bulguya rastlanmayan kişinin, yeğeni tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı, katil zanlısı ve eşi tutuklandı.

Karakoyunlu ilçesindeki sulama kanalında 3 Haziran 2018'de S.Ö'nün cesedinin bulunması ve otopsisinde herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlendirildi.

JASAT ekibi, civardaki okulun 260 saatlik güvenlik kamerası kayıtları ile cesedin sudan çıkarılması sırasında çekilen kamera görüntülerini inceledi.

Görüntülerde durumundan şüphelenilen S.Ö'nün yeğeni N.B'yi araştıran ekip, zanlının evinde arama yaptı.

Aramalarda S.Ö'ye ait olduğu belirlenen cep telefonu ve ayakkabı bulundu, bunun üzerine N.B. ve eşi V.B. gözaltına alındı.

N.B'nin, cep telefonu aracılığıyla internetteki arama motorundan "sudan çıkan ceset", "bozulan", "boğulan", "beş gün kalsa", "sudan çıkan insan cesedi" kelimeleriyle araştırma yaptığı tespit edildi.

Jandarmada ifadesi alınan V.B, eşinin dayısı S.Ö. ile gönül ilişkisi yaşadıklarını, kocasının bundan haberdar olduğunu, bir süre dayısından para aldığını, olay günü eve davet ettiğini ve kendisinin evde bulunmadığı esnada eşinin cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Katil zanlısı N.B'nin, 4 Haziran'da evdeki delilleri yok etmek maksadıyla halı yıkama şirketini aradığı ve halıları yıkatmak üzere evden çıkardığı belirlendi.

N.B. ve V.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.

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