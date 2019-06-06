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Su kanalında sıkışan yavru köpek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 11:39 | Son Güncelleme

SİNOP'un Erfelek ilçesinde su kanalında sıkışan yavru köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Su kanalında sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Deniz ÖZEN/ERFELEK (Sinop), (DHA)- SİNOP'un Erfelek ilçesinde su kanalında sıkışan yavru köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
İlçenin Pazar Mahallesi'nde ailesiyle yaya olarak bayram ziyaretinden dönen Güryay Güzel, havlama sesi üzerine çevrede araştırma yaptı. Güzel, bir yavru köpeğin su kanalında sıkıştığını gark etti. Bölgedeki bir evden aldığı kazma ile kanalın çevresini genişleten Güryay Güzel, çevre sakinlerinin de yardımıyla, yavru köpeği sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı. Yavru köpeğin kurtarılması çevrede bekleyenlerce sevinçle karşılandı. Cep telefonuyla kaydedilen kurtarma anına ilişkin görüntüler ise sosyal medyada ilgi gördü. Karnı doyurulan yavru köpek, yakın bir yerde bekleyen annesinin yanına bırakıldı. Anne köpek ve yavrusu, bölgeden uzaklaştı.

FOTOĞRAFLI

Su kanalında sıkışan yavru köpek kurtarıldıSu kanalında sıkışan yavru köpek kurtarıldıSu kanalında sıkışan yavru köpek kurtarıldı

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