HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Su kanunu nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan su kanununun içeriği ile ilgili açıklama

Su kanunu nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan su kanununun içeriği ile ilgili açıklama

29.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beştepe’de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, su kanunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Meclis’te bir su kanunu kanunu hazırlandığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımsal sulama sistemlerinin yenilemesi gerektiğini vurguladı.

Su kanunu nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan su kanununun içeriği ile ilgili açıklama

Önümüzdeki yılların planlamasının yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, su kanununun içeriğiyle ilgili bilgiler de verdi. 26 adet yeraltı barajı inşa ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, yeraltı barajı sayısını 2023’e kadar 150'ye yükselteceklerini vurgulayarak, sanayi sektöründe suyun verimli kullanımı adına gereken tedbirlerin alındığını belirtti.

SU KANUNU NEDİR?

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi’nde Su Kanunu ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki dönemde su yönetimindeki yetki çatışmasını önlemek için Meclis'te bir su kanunu hazırlandığını belirterek, tarımsal sulama sistemlerinin yenilemesi gerektiğini belirtti.

Bireysel tasarrufu teşvik ederek mevcut kaynakların daha verimli kullanılması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 19 senede çevrecilik adına fiziken ve ruhen çevreyi kirletenlere inat 8697 yeni tesis kazandırdıklarını ifade etti. Kentlerin 2040, 2050 ve 2071 yıllarına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının planlandığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ve Asya’yı 4 metre çapındaki 5551 metre uzunluğundaki dev su tüneli ile birleştirdiklerini kaydetti.

26 adet yeraltı barajı inşa ettiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılına dek tamamlanan yeraltı barajı sayısını 150'ye yükselteceklerini belirtti. Türkiye olarak su arıtma teknolojilerine büyük yatırım yaptıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayi sektöründe suyun verimli kullanımı için gereken tedbirlerin alındığını ifade etti.

Sulamada hâlâ yüzde 46 olan randımanının 2024'te yüzde 55'e yükseltmeyi hedeflediklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2007 yılında yaşanan büyük kuraklığın ardından 81 vilayeti için içme suyu eylem planları hazırladıklarını söyledi. Önümüzdeki dönemde tüm bu alanlara yatırım yapmayı devam ettireceklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, su yönetimindeki yetki çatışmasını önlemek için Meclis'te bir su kanunu hazırladıklarını duyurdu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecekFotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecek
Köpekten çıkan tümörü gören inanamadı!Köpekten çıkan tümörü gören inanamadı!
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

İzmir'de güneş gözlüğü hırsızlığı suçlaması sonrası intihar eden polis memuruyla ilgili Emniyet'ten açıklama

İzmir'de intihar eden polisle ilgili açıklama

Görüntüler olay olmuştu! Hamza Dağ'dan 'Kürşat Ayvatoğlu' açıklaması

Görüntüler olay olmuştu! Flaş 'Kürşat Ayvatoğlu' açıklaması

Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak?  

Ramazan ayı nisanda başlayacak

Köpekten çıkan tümörü gören inanamadı!

Köpekten çıkan tümörü gören inanamadı!

Korkunç olay! Genç kızı beyzbol sopasıyla darp etti

Korkunç olay! Genç kızı beyzbol sopasıyla darp etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.