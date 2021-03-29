Su kanunu nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan su kanununun içeriği ile ilgili açıklama

Önümüzdeki yılların planlamasının yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, su kanununun içeriğiyle ilgili bilgiler de verdi. 26 adet yeraltı barajı inşa ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, yeraltı barajı sayısını 2023’e kadar 150'ye yükselteceklerini vurgulayarak, sanayi sektöründe suyun verimli kullanımı adına gereken tedbirlerin alındığını belirtti.

SU KANUNU NEDİR?

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi’nde Su Kanunu ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki dönemde su yönetimindeki yetki çatışmasını önlemek için Meclis'te bir su kanunu hazırlandığını belirterek, tarımsal sulama sistemlerinin yenilemesi gerektiğini belirtti.

Bireysel tasarrufu teşvik ederek mevcut kaynakların daha verimli kullanılması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 19 senede çevrecilik adına fiziken ve ruhen çevreyi kirletenlere inat 8697 yeni tesis kazandırdıklarını ifade etti. Kentlerin 2040, 2050 ve 2071 yıllarına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının planlandığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ve Asya’yı 4 metre çapındaki 5551 metre uzunluğundaki dev su tüneli ile birleştirdiklerini kaydetti.