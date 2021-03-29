Su kanunu nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan su kanununun içeriği ile ilgili açıklama

Önümüzdeki yılların planlamasının yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, su kanununun içeriğiyle ilgili bilgiler de verdi. 26 adet yeraltı barajı inşa ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, yeraltı barajı sayısını 2023’e kadar 150'ye yükselteceklerini vurgulayarak, sanayi sektöründe suyun verimli kullanımı adına gereken tedbirlerin alındığını belirtti.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi’nde Su Kanunu ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki dönemde su yönetimindeki yetki çatışmasını önlemek için Meclis'te bir su kanunu hazırlandığını belirterek, tarımsal sulama sistemlerinin yenilemesi gerektiğini belirtti.
Bireysel tasarrufu teşvik ederek mevcut kaynakların daha verimli kullanılması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 19 senede çevrecilik adına fiziken ve ruhen çevreyi kirletenlere inat 8697 yeni tesis kazandırdıklarını ifade etti. Kentlerin 2040, 2050 ve 2071 yıllarına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının planlandığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ve Asya’yı 4 metre çapındaki 5551 metre uzunluğundaki dev su tüneli ile birleştirdiklerini kaydetti.
26 adet yeraltı barajı inşa ettiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılına dek tamamlanan yeraltı barajı sayısını 150'ye yükselteceklerini belirtti. Türkiye olarak su arıtma teknolojilerine büyük yatırım yaptıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayi sektöründe suyun verimli kullanımı için gereken tedbirlerin alındığını ifade etti.
Sulamada hâlâ yüzde 46 olan randımanının 2024'te yüzde 55'e yükseltmeyi hedeflediklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2007 yılında yaşanan büyük kuraklığın ardından 81 vilayeti için içme suyu eylem planları hazırladıklarını söyledi. Önümüzdeki dönemde tüm bu alanlara yatırım yapmayı devam ettireceklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, su yönetimindeki yetki çatışmasını önlemek için Meclis'te bir su kanunu hazırladıklarını duyurdu.