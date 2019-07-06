Su kaynağı havzalarına koruma planı düzenlemesi

Tarım ve Orman Bakanlığınca, içme suyu kaynaklarını kalite ve miktar açısından koruyarak iyileştirmek ve içme suyu arıtma maliyetlerini düşürmek amacıyla her bir içme-kullanma suyu havzası için koruma planı oluşturulacak.

Bakanlığın, İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, içme suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan suların kalite kategorisi, suların dahil olduğu kategoriye göre uygulanacak arıtma sınıfları, bu sularda izlenmesi gereken parametreler için numune alma ve analiz sıklıkları ile içme suyu arıtma tesislerinin arıtma veriminin tespitine ilişkin hususları kapsıyor.

Buna göre, içme suyu kaynaklarını kalite ve miktar açısından korumak ve iyileştirmek, içme suyu arıtma maliyetlerini düşürmek amacıyla her bir içme-kullanma suyu havzası için "İçme Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı" hazırlanacak. İçme suyunun yer altı sularından temin edilmesi halinde inşa edilecek su sondaj kuyuları, DSİ Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği hükümleri kapsamında inşa edilecek. Kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri ve benzeri yapılardan su temin edilirken koruma alanları ve şartları belirlenecek.