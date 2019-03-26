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"Su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeyi sürdürüyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 12:17 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "Su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Düzce'de kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 2 baraj daha inşa ediyoruz"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmeyi sürdürdüklerini belirterek, Düzce'de kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 2 baraj daha inşa ettirdiklerini bildirdi.

DSİ'nin yazılı açıklamasında, Düzce'ye yapılan yatırımlarla mümbit toprakların suyla buluşturulduğu ifade edildi.

Vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmeye devam edildiği aktırılan açıklamada, derelerdeki taşkın riskinin azaltılması için yapılan çalışmaların da sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yüksekliği 66 metre olan Akçakoca Barajı'nın inşaatının tamamlandığını bildirdi.

Barajla Akçakoca ilçesine yıllık 5,05 milyon metreküp su temin ederek, Akçakoca'nın 2043 yılına kadar içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının karşılanacağını aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"Ayrıca 7 kilometrelik içme suyu isale hattını da tamamladık. İnşaatına 2016 yılında başladığımız içme suyu arıtma tesisi tamamlanıncaya kadar mevcut arıtma tesisine suyu vererek Akçakoca'nın içme suyu ihtiyacını karşılıyoruz. Su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Düzce'de kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 2 baraj daha inşa ediyoruz. Bu barajlar Çilimli Yenivakıf ve Akçakoca Altunçay barajlarıdır. Düzce için büyük önem arz eden bu iki barajın temeli atıldı."

Düzce için sulamanın önemine dikkati çeken Aydın, "Sulama projelerinin devreye girmesiyle sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmektedir. Plan ve proje safhasında 4 sulama tesisimiz
bunun en iyi örneğidir. Bu tesisler vasıtasıyla 133 bin 40 dekar arazinin sulama şebekesini rehabilite edeceğiz ve 6 bin 980 dekar arazi için de yeni sulama şebekesi inşa edeceğiz. Aldığı yağış miktarı açısından Düzce taşkın riski noktasında bizim için çok önemli bir ildir. Bu bağlamda Düzce ve ilçelerinde çok önemli taşkın koruma çalışmaları yürütüyoruz.
Son 16 yılda inşa ettiğimiz 27 taşkın koruma tesisiyle Düzce şehir merkezi, 60 yerleşim yeri ve 42 bin 600 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. Devam eden 9 dere ıslahıyla Düzce daha güvenli olacak." ifadelerini kullandı.

Aydın, projelerin yapılmasında en büyük destekçileri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

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