"Su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeyi sürdürüyoruz"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmeyi sürdürdüklerini belirterek, Düzce'de kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 2 baraj daha inşa ettirdiklerini bildirdi.

DSİ'nin yazılı açıklamasında, Düzce'ye yapılan yatırımlarla mümbit toprakların suyla buluşturulduğu ifade edildi.

Vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmeye devam edildiği aktırılan açıklamada, derelerdeki taşkın riskinin azaltılması için yapılan çalışmaların da sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yüksekliği 66 metre olan Akçakoca Barajı'nın inşaatının tamamlandığını bildirdi.

Barajla Akçakoca ilçesine yıllık 5,05 milyon metreküp su temin ederek, Akçakoca'nın 2043 yılına kadar içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının karşılanacağını aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"Ayrıca 7 kilometrelik içme suyu isale hattını da tamamladık. İnşaatına 2016 yılında başladığımız içme suyu arıtma tesisi tamamlanıncaya kadar mevcut arıtma tesisine suyu vererek Akçakoca'nın içme suyu ihtiyacını karşılıyoruz. Su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Düzce'de kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 2 baraj daha inşa ediyoruz. Bu barajlar Çilimli Yenivakıf ve Akçakoca Altunçay barajlarıdır. Düzce için büyük önem arz eden bu iki barajın temeli atıldı."