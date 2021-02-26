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Su kulesindeki bakır kabloyu çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

26.02.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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Su kulesindeki bakır kabloyu çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde su kulesinin üzerinde kurulu paratonerin bakır kablosunu kesip çalan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Kızıltepe ilçesi Odaköy Mahallesi Kılıçlı mezrasında bulunan su kulesinin üzerinde kurulu paratonerin bakır kablosunun yaklaşık 50 metrelik kısmının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilerek 21 Şubat2ta çalınması üzerine Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde su kulesinin üzerinde kurulu paratonerin bakır kablosunu kesip çalan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Kızıltepe ilçesi Odaköy Mahallesi Kılıçlı mezrasında bulunan su kulesinin üzerinde kurulu paratonerin bakır kablosunun yaklaşık 50 metrelik kısmının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilerek 21 Şubat2ta çalınması üzerine Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Hırsızlığın meydana geldiği tarihte o bölgede dolaşan 2 şüphelinin fotoğraflarına ulaşıldı. Fotoğraflarından kimlikleri belirlenen şüphelilerden E.A.’nın 11 ayrı suçtan, A.Ç.’nin ise 21 farklı suçtan suç kaydının olduğu tespit edildi. Bu tarz hırsızlık olaylarının önüne geçmek maksadıyla jandarma tarafından şahısların fotoğrafları muhtarlıklara da gönderildi.
Kızıltepe ilçesi Ulaşlı Mahallesi Yeniköy mezrasında motosikletli 2 şüpheli şahsın olduğunun öğrenilmesi üzerine jandarma ekiplerince olaya müdahale edildi. Olay yerinde yapılan incelemede mahalleye ait su kulesinin paratonerinin bakır kablosunun Kılıçlı Mahallesi’nde kesilen kablo gibi aynı yöntemle kesildiği ve kesen şahısların fotoğraflardaki E.A. ve A.Ç. olduğunun tespit edilmesi üzerine şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan suç aletleri kriminal inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alınırken, şahısların kullandıkları motosiklet yediemine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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