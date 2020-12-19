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Su kuyusu açan 2 işçi toprak altında kaldı, kurtarma çalışması sürüyor

19.12.2020 16:49 | Son Güncelleme:
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ADANA (İHA)-Adana’da su kuyusu açmak için çalışma yapan 2 işçi toprak altında kaldı.

ADANA (İHA)-Adana’da su kuyusu açmak için çalışma yapan 2 işçi toprak altında kaldı. İşçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, su kuyusu açmak için kuyuya giren 2 işçinin üzerine toprak çöktü. Çevredekilerin olayı görmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 5-6 metre derinlikte ki kuyudan işçileri kurtarmak için seferber olan ekiplere vatandaşlarda destek vermeye başladı. Kuyudaki toprağı çıkartma çalışmaları sürerken işçilerin sağ oldukları öğrenildi.
Kuyudaki toprağı çıkartma çalışmaları sürerken bölgede polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

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