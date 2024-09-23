Su kuyusu için 13 metre aşağı inen baba ve oğulları girdikleri kuyuda zehirlendi

Eşen köyünde evlerinin önünde yaptıkları su kuyusu için 13 metre aşağı inen S.Ü., su tahliyesi için kullandıkları su motorundan çıkan gazdan etkilenerek baygınlık geçirdi. Bunu gören baba D.Ü. ve diğer oğlu F.Ü. da, kuyuda mahsur kalan S.Ü.'yü kurtarmak için indikleri kuyuda karbonmonoksit gazından etkilenerek zehirlendi. İhbar üzerine belirtilen adrese jandarma, AFAD, maden kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA VE 2 OĞLUNUN DURUMU AĞIR!

Olay yerine gelen ekipler, 13 metre derinlikte bulunan baba ve oğullarını uzun çalışmalar sonucu kuyudan çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne, buradan da Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Eskişehir'e sevk edilen baba ve 2 oğlunun durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır