HABER

Su kuyusu kazarken, toprak altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 22:43 | Son Güncelleme

BARTIN'a bağlı Akağaç Köyünde su kuyusu kazarken oluşan göçük nedeniyle toprak yığını altında kalan Engin Sezgin (38), köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Su kuyusu kazarken, toprak altında kaldı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'a bağlı Akağaç Köyünde su kuyusu kazarken oluşan göçük nedeniyle toprak yığını altında kalan Engin Sezgin (38), köylülerin yardımıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan Sezgin, hastanede tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Akağaç Köyü'nde meydana geldi. Köyde yaşayan Engin Sezgin, bahçesinde su kuyusu kazdığı sırada biriken toprağın üzerinde çökmesi sonucu altında kaldı. Yaklaşık 3 metre derinlikte toprak altında kalan Sezgin için köylüler seferber oldu. sezgin, köylülerin çabaları sonucu toprak yığını altında kurtarıldı. Ağır yaralanan Sezgin, ihbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sezgin, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Bu arada köye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Su kuyusu kazarken, toprak altında kaldıSu kuyusu kazarken, toprak altında kaldı

PARTNERSeren Serengil'den kötü haber!Seren Serengil'den kötü haber!
Bir günde ikinci yılan vakası!Bir günde ikinci yılan vakası!
Evdeki yılan paniğe neden oldu (2)Evdeki yılan paniğe neden oldu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a sert tepki

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Monaco'dan Falcao'nun yerine flaş transfer

Monaco'dan Falcao'nun yerine flaş transfer

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Erdoğan'dan yeni parti iddialarına tepki!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarına tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.