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Su kuyusuna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

08.03.2021 21:47 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde su kuyusuna düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’nde ikamet eden aile, evin önünde oyun oynayan çocuklarının birden kaybolması üzerine çevrede aramaya çıktı.

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde su kuyusuna düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’nde ikamet eden aile, evin önünde oyun oynayan çocuklarının birden kaybolması üzerine çevrede aramaya çıktı. Oyun oynarken ortadan kaybolan Enes Muhammed Alev’i bir süre arayan aile, evlerinin yan tarafındaki su kuyusunun çevresinde çocuklarının ayakkabısını buldu. Bunun üzerine aile, İhsangazi Belediyesi itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, kuyudaki suyun bir bölümünü boşalttı. Ardından su kuyusuna inen bir vatandaş, çocuğu kuyudan çıkardı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaşındaki Enes Muhammed Alev, kaldırıldığı İhsangazi Devlet Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu.

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