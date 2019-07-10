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Su kuyusuna düşen Alman, 1,5 saatte kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 13:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde su motorunu tamir etmek isteyen Alman Herbert Wawrzyniak (68), 15 metre derinliğindeki kuyunun içine düştü.

Su kuyusuna düşen Alman, 1,5 saatte kurtarıldı

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde su motorunu tamir etmek isteyen Alman Herbert Wawrzyniak (68), 15 metre derinliğindeki kuyunun içine düştü. 2 metrelik suyun içinde mahsur kalan Wawrzyniak, 1,5 saat süren çalışmayla kurtarıldı.
Olay saat 10.00 sıralarında Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alman vatandaşı Herbert Wawrzyniak, su kuyusundaki motoru tamir etmek için kuyunun duvarına çıktı. Kuyu üzerindeki tahtaların kırılmasıyla 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen Wawrazyniak, 2 metrelik suyun içinde kaldı. Çevredekilerin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personeli, Herbert Wawrzyniak'ı kurtarmak için kuyuya indi. 1,5 saat süren çalışma sonunda Wawrazyniak kuyudan çıkarıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Wawrzyniak, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Su kuyusuna düşen Alman, 1,5 saatte kurtarıldıSu kuyusuna düşen Alman, 1,5 saatte kurtarıldıSu kuyusuna düşen Alman, 1,5 saatte kurtarıldıSu kuyusuna düşen Alman, 1,5 saatte kurtarıldı

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