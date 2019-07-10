HABER

Su kuyusuna düşen Alman vatandaşa Nefes kesen kurtarma operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 13:21 | Son Güncelleme

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bozulan motoru tamir etmek üzere yaklaştığı 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen Alman uyruklu şahıs jandarma ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bozulan motoru tamir etmek üzere yaklaştığı 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen Alman uyruklu şahıs jandarma ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi’nde meydana geldi. 15 metrelik su kuyusuna bir şahsın düştüğü ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hareket etti. 22 kişilik jandarma ekibi ve itfaiye hızla yerleşik yaşayan 68 yaşındaki Alman uyruklu Herbert Wawrzynak’ın düştüğü kuyuya geldi. Wawrzynak’ın kuyudaki su motorunu tamir etmek üzere kuyunun yarısına kadar indiği ve bastığı tahtaların kırılması sonucu 15 metre yükseklikten içi su dolu kuyuya düştüğü belirlendi. Wawrzynak’ın, 2 metre derinliğindeki soğuk suyun içinde güçlükle yüzeyde durduğunu tespit eden ekipler hemen kurtarma çalışmasına başladı. Gerekli hazırlıkları yapan itfaiye ve jandarma kuyunun içine inip, Wawrzynak’ı 1.5 saatlik çalışmayla kurtarmayı başardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Alman Herbert Wawrzynak, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve basit yaralanmalar bulunan Herbert Wawrzynak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Su kuyusuna düşen Alman vatandaşa Nefes kesen kurtarma operasyonu

Su kuyusuna düşen Alman vatandaşa Nefes kesen kurtarma operasyonu

Su kuyusuna düşen Alman vatandaşa Nefes kesen kurtarma operasyonu

Su kuyusuna düşen Alman vatandaşa Nefes kesen kurtarma operasyonu

Su kuyusuna düşen Alman vatandaşa Nefes kesen kurtarma operasyonu

Su kuyusuna düşen Alman vatandaşa Nefes kesen kurtarma operasyonu

Su kuyusuna düşen Alman vatandaşa Nefes kesen kurtarma operasyonu

Su kuyusuna düşen Alman vatandaşa Nefes kesen kurtarma operasyonu

Su kuyusuna düşen Alman vatandaşa Nefes kesen kurtarma operasyonu

Su kuyusuna düşen Alman vatandaşa Nefes kesen kurtarma operasyonu

Su kuyusuna düşen Alman vatandaşa Nefes kesen kurtarma operasyonu

Su kuyusuna düşen Alman vatandaşa Nefes kesen kurtarma operasyonu

Su kuyusuna düşen Alman vatandaşa Nefes kesen kurtarma operasyonu

Su kuyusuna düşen Alman vatandaşa Nefes kesen kurtarma operasyonu

Su kuyusuna düşen Alman vatandaşa Nefes kesen kurtarma operasyonu

Su kuyusuna düşen Alman vatandaşa Nefes kesen kurtarma operasyonu

Su kuyusuna düşen Alman vatandaşa Nefes kesen kurtarma operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.