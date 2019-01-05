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Su kuyusuna düşen boğa, kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 16:15 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Çine ilçesindeki kuruyan su kuyusuna düşen boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Su kuyusuna düşen boğa, kurtarıldı

AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesindeki kuruyan su kuyusuna düşen boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dorumlar Mahallesi'nde Nuri Ülker'e ait büyükbay hayvan, bugün sabah saatlerinde, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuruyan su kuyusuna düştü. Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi'ne gelen ihbar üzerine ekipler, boğayı kurtarmak için harekete geçti. Mahalleye gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hayvanı kurtardı. Veteriner hekim tarafından kontrol edilen hayvan, sahibine teslim edildi.

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Su kuyusuna düşen boğa, kurtarıldıSu kuyusuna düşen boğa, kurtarıldıSu kuyusuna düşen boğa, kurtarıldı

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