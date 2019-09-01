Su kuyusuna düşen çiftçiyi itfaiye kurtardı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, besi çiftliğinde çalışırken, dengesini kaybeden Bekir Kaplan (73), su kuyusuna düştü. Boğulma tehlikesi geçiren Kaplan'ı itfaiye ekibi kurtardı.
Olay, akşam saatlerinde, Doğanşehir'e bağlı Polat Mahallesi'nde meydana geldi. Besi çiftliğinde çalışan Bekir Kaplan, dengesini kaybedip, su kuyusuna düştü. Kaplan, çevredekilerden yardım istedi. Komşuları Kaplan'ı çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, Kaplan'ı düştüğü 10 metrelik kuyudan çıkardı. Boğulma tehlikesi geçiren Bekir Kaplan, sağlık görevlilerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
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