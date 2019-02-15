Su kuyusuna düşen inek 4 saatte kurtarıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, su kuyusuna düşen inek AFAD ekiplerinin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Gümüştepe Mahallesi'ndeki boş bir tarlada dolaşan inek, 8 metrelik su kuyusuna düştü.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Girişinin dar olması nedeniyle iş makinesiyle genişletilen kuyuya giren ekipler, ineği halatla bağladı. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın arından inek, kuyudan çıkarıldı.
İnek daha sonra sahibine teslim edildi.
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