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  4. Su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 21:38 | Son Güncelleme

Su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İsmetpaşa Mahallesi 2. Fethiye Caddesi'ndeki metruk binanın bahçesinde bulunan 5 metre derinliğindeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler ip ve merdiven yardımıyla kuyuya indi. Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kedi kuyudan çıkarıldı.

Murat Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedinin sesini binanın önünden geçerken duyduğunu, kediyi kurtarmaya çalıştığını ama başaramadığını ifade etti. Bal, kedinin çıkarılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık kedi kuyu

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