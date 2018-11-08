Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde su kuyusuna düşen sokak kedisi, belediye itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Datça ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Emecik Mahallesi'nin Güllük Mevkii'nde, 43 yaşındaki Savaş Harıpçı'ya ait su kuyusundan, bugün saat 14.00 sıralarında kedi sesi geldiğini duyan çevre sakinleri, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İçinde az miktar su bulunan kuyuya merdiven sarkıtarak inen görevli, kuyudaki kediyi, çuval içine koyup yukarı iple çekerek kurtardı. Serbest bırakılması için ağzı açılan çuvaldan çıkan kedi, hızla uzaklaştı.
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