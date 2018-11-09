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Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

Muğla'nın Datça ilçesinde su kuyusuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Datça ilçesinde su kuyusuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Emecik Mahallesi Karaincir mevkisinde Savaş Harıpçı'ya ait su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyan ev sakinleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, 25 metre derinliğindeki kuyuya inerek uzun uğraşlar sonucu kediyi kurtardı.

Yaralanmadığı anlaşılan kedi salıverildi.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye Kedi kurtarma operasyonu Muğla su kuyusu

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