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Su kuyusuna düşen kişiyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 16:53 | Son Güncelleme

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, bir besi çiftliğinde su kuyusuna düşen kişi itfaiye tarafından çıkarıldı

Doğanşehir ilçesinde, bir besi çiftliğinde su kuyusuna düşen kişiyi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Polat Mahallesi'nde hayvancılık yapan Bekir Kaplan (73), kendisine ait besi çiftliğinde dengesini kaybederek sulama kuyusuna düştü.

Yakınları, Kaplan'ı yaklaşık 10 metre derinliğindeki su dolu kuyudan çıkaramayınca Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri 20 dakikalık çalışmanın ardından Kaplan'ı kuyudan kurtardı.

Kaplan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğanşehir itfaiye Malatya su kuyusu

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