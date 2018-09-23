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Su kuyusuna düşen konuşma engelli kadın öldü (Tekrar)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 13:35 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen konuşma engelli Nuriye Karatepeli (63), yaşamını yitirdi.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde, 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen konuşma engelli Nuriye Karatepeli (63), yaşamını yitirdi.
Kula'nın kırsal Hacıtufan Mahallesi, Karaahmetli Mevkisi'nde ağabeyi Selim Karatepeli ve ailesiyle birlikte yaşayan konuşma engelli Nuriye Karatepeli, dün öğle saatlerinde evden çıktı. Selim Karatepeli, kardeşi uzun süre eve dönmeyince aramaya başladı. Seli Karatepeli, bugün saat 01.00 sıralarında kardeşinin evlerine 30 metre mesafedeki su kuyusuna düştüğünü fark etti, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekiplerine haber verdi. İçinde az miktarda su bulunan 5 metre derinliğindeki kuyudan AKS 110 ekipleri tarafından halatlar yardımıyla çıkartılan Nuriye Karatepeli'ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Ancak, durumu ağır olan Karatepeli, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Karatepe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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