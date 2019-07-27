Su kuyusuna düşen köpeği AFAD kurtardı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, 15 metrelik su kuyusuna düşen köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Alay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sami Özbek'e ait olan evcil köpek, 15 metrelik su kuyusuna düştü. Özbek, köpeği kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışma sonunda köpeği düştüğü kuyudan çıkararak sahibine teslim etti.

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