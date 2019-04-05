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Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 18:19 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde içerisinde bir miktar su bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde içerisinde bir miktar su bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Malkara'nın Bağpınar Mahallesi Yolaltı mevkisinde hayvanlarını otlatan Mehmet Ali İşbilen (55), çevrede bulunan su kuyusundan havlama sesi geldiğini fark etti. İşbilen baktığı kuyunun içine düşen köpeği gördü. Mehmet Ali İşbilen'in haber vermesi üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, yaklaşık 10 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğindeki su kuyusunda çalışma başlattı. Çalışmaya, mahalle sakinleri de destek verdi. Ekiplerin ve mahalle sakinlerinin seferber olduğu kurtarma çalışmalarında, yaklaşık 1 saat sonra köpek kuyudan kurtarıldı.

FOTOĞRAFLI

Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

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