Su kuyusuna düşen koyunu, AFAD kurtardı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde, 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun, AFAD tarafından kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Çiftlik ilçesinde meydana geldi. Bayram Çınar’a ait koyun, 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Kendi imkanlarıyla koyunu çıkaramayan Çınar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kuyuya düşen koyunu halat ile kurtararak, sahibine teslim etti.

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