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Su kuyusuna düşen tilki 6 saatlik operasyonla kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 18:46 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde, içinde su bulunmayan 30 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen tilki, itfaiye ve Tire Arama Kurtarma ve Eğitim Derneği (TAKED) ekibinin 6 saatlik operasyonuyla kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı.

Su kuyusuna düşen tilki 6 saatlik operasyonla kurtarıldı

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, içinde su bulunmayan 30 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen tilki, itfaiye ve Tire Arama Kurtarma ve Eğitim Derneği (TAKED) ekibinin 6 saatlik operasyonuyla kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı.
Tire'nin kırsal Gökçen Mahallesi, Üzümlük mevkisindeki 30 metre derinliğindeki kuru su kuyusuna tilki düştü. Bugün öğle saatlerinde, çevrede oyun oynayan çocuklar kuyuya düşen tilkiyi fark edip, aileleri aracılığıyla itfaiyeye bildirdi. 3 gündür düştüğü içi boş su kuyusunda mansur kaldığı sanılan tilki için filmleri aratmayan bir kurtarma operasyonu düzenlendi. Tire İtfaiyesi kuyunun çok derin ve güvenliksiz olması sebebiyle durumu İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bildirdi. Bunun üzerine İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı Tire'ye bir arama kurtarma ekibi gönderdi. Kurtarma çalışmasına Tire Arama Kurtarma ve Eğitim Derneği de desket verdi.
Kurtarma ekipleri alınan güvenlik önlemlerinin ardından kurulan makaralı düzenek sayesinde kuyuya indi. Mahsur kalan ve kurtarma ekiplerine direnen tilki ucunda kaska bulunan bir ağ yardımıyla yakalanıp, etkisiz hale getirildikten sonra yukarı çekilerek kurtarıldı. 6 saatlik operasyonun ardından mahsur kaldığı kuyudan çıkartılan tilki, doğal ortamına bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Su kuyusuna düşen tilki 6 saatlik operasyonla kurtarıldıSu kuyusuna düşen tilki 6 saatlik operasyonla kurtarıldıSu kuyusuna düşen tilki 6 saatlik operasyonla kurtarıldı

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