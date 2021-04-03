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Su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

03.04.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Aksa Mahallesi kırsalında yaşandı.

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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Aksa Mahallesi kırsalında yaşandı. Yabancı uyruklu Burahan Beeho (65) evinin önünde bulunan su kuyusundan su almaya çalışırken dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yaşlı adam ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve dalgıç polis ekiplerinin çalışması sonucu kuyudan çıkarıldı. Yaşlı adamın cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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