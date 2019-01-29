HABER

Su kuyusunda cesedi bulunan zihinsel engelli genç, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 17:50 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde su kuyusunda cesedi bulunan doğuştan zihinsel engelli Arif Karakoç (17), son yolculuğuna uğurlandı.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde su kuyusunda cesedi bulunan doğuştan zihinsel engelli Arif Karakoç (17), son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, anne Fatma Karakoç, oğluna son kez bakarak gözyaşı döktü. Orhangazi ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde önceki gün babası Nurettin Karakoç ile gittiği bağ evinin bahçesinden ayrılan yaklaşık 16 saat sonra da evin yaklaşık 50 metre yakınındaki bir su kuyusunda cesedi bulunan doğuştan zihinsel engelli Arif Karakoç'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Karakoç'un cenazesi, helallik alınması için son kez baba evine getirildi. Burada anne Fatma Karakoç, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Tabutun kapağını açtıran anne Fatma Karakoç oğluna son kez baktı. Ardından Ortaköy Camii'ne götürülen Arif Karakoç için, ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından mahalle mezarlığına götürülen Arif Karakoç, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, siyasi parti ve STK' temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (11)Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (11)
Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem (2)Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da doğumevinde bebekler karıştı

Doğumevinde büyük skandal! Bebekler karıştı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sinema sektörü temsilcileri bir araya geldi

Beştepe'de sinema zirvesi

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Gemi yangınında hayatını kaybeden Semih Solak son yolculuğuna böyle uğurlandı

En acı an! Ağlamamak için çok uğraştı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.