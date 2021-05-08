Su kuyusunda cesedi bulundu, arkadaşı her şeyi itiraf etti

Olay, dün Doğanhisar ilçesi Ayaslar Mahallesi Gölcük mevkisinde meydana geldi. Akşehir’de oturan Ramazan Yol, iş aramak için Doğanhisar ilçesine gitti. Eşine ulaşamayan Faden Yol (48), jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma Ramazan Yol'un, en son görüştüğü kişinin Şükrü Örgün olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Şükrü Örgün, ilk ifadesinde, Ramazan Yol ile aralarında para meselesi yüzünden husumet olduğunu, bu nedenle 3 metre derinliğindeki boş su kuyusuna itip, av tüfeği ile üzerine ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti.

Örgün’ün yer göstermesiyle bulunan Ramazan Yol’un cansız bedeni, kuyudan çıkarılıp otopsi için hastaneye gönderildi.

Şükrü Örgün’ün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DHA

