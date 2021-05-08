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Su kuyusunda cesedi bulundu, arkadaşı her şeyi itiraf etti

08.05.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Akşehir ilçesinde iş aramak için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Ramazan Yol'un (44) Doğanhisar ilçesinde su kuyusunda cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan arkadaşı Şükrü Örgün (39), Ramazan Yol’u kuyuya itip av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti.

Su kuyusunda cesedi bulundu, arkadaşı her şeyi itiraf etti

Olay, dün Doğanhisar ilçesi Ayaslar Mahallesi Gölcük mevkisinde meydana geldi. Akşehir’de oturan Ramazan Yol, iş aramak için Doğanhisar ilçesine gitti. Eşine ulaşamayan Faden Yol (48), jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma Ramazan Yol'un, en son görüştüğü kişinin Şükrü Örgün olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Şükrü Örgün, ilk ifadesinde, Ramazan Yol ile aralarında para meselesi yüzünden husumet olduğunu, bu nedenle 3 metre derinliğindeki boş su kuyusuna itip, av tüfeği ile üzerine ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti.

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Örgün’ün yer göstermesiyle bulunan Ramazan Yol’un cansız bedeni, kuyudan çıkarılıp otopsi için hastaneye gönderildi.
Şükrü Örgün’ün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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