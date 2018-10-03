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Su kuyusunda göçük altında can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 23:53 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde tarlasında açtığı su kuyusunun göçmesi sonucu toprak altında kalan 65 yaşındaki Adem Ergin hayatını kaybetti.

Su kuyusunda göçük altında can verdi

Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde tarlasında açtığı su kuyusunun göçmesi sonucu toprak altında kalan 65 yaşındaki Adem Ergin hayatını kaybetti.
Olay, bugün akşam saatlerinde Külcü Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Ergin tarlasını sulamak için açtırdığı su kuyusunu kontrol etmek için kuyuya girdiği sırada meydana gelen göçüğün altında kaldı. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları tarlaya geldiklerinde göçük altında kalan Ergin'i görerek durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ergin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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