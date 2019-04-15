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Su kuyusunda mahsur kalan 17 kaplumbağa ölmek üzereyken kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 12:56 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki bir üzüm bağında sulama için açılan daha sonra da kullanılmayan 2 buçuk metrelik su kuyusunda mahsur kalan 17 kaplumbağa itfaiye tarafından kurtarıldı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki bir üzüm bağında sulama için açılan daha sonra da kullanılmayan 2 buçuk metrelik su kuyusunda mahsur kalan 17 kaplumbağa itfaiye tarafından kurtarıldı. Kaplumbağaların ne kadar süredir kuyuda olduğu bilinmezken, bazılarının ise kuyunun içinde öldüğü görüldü.
Olay, Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan üzüm bağında sulama için açılan ve daha sonra üzeri kapatılmayan su kuyusunun içinde kaplumbağaların bulunduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kuyunun bulunduğu araziye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlık ekipler, kuyunun içerisinde mahsur kalan kaplumbağaları merdiven yardımıyla tek tek çıkararak doğaya bıraktı. Kurtarılan 17 kaplumbağa, otların arasına doğru giderken, kuyunun içinde ölü kaplumbağaların da olduğu belirlendi.
Kaplumbağaların kuyuya düştüğünü bir vatandaşın kendilerine haber vermesi üzereni öğrendiğini belirten Mehmet Akif Ersoy Mahalle Muhtarı Mehmet Ahilik, kaplumbağaları gördükten sonra itfaiyeye bildirdiklerini, aksi takdirde kaplumbağaların açlıktan ölebileceklerini söyledi. Yetkililere seslenen Ahilik, kuyunun bir an önce kapatılmasını istedi. Yaklaşık 2 buçuk metrelik içinde ölü kaplumbağaların da olduğunu ifade eden Ahilik, “Bu kuyulara başka canlı hayvanlar ya da çocuklar da düşebilir. Bu kaplumbağalar yeniden de buraya düşebilir. Sanırım daha önceden bağ sulamak için böyle bir kuyu açılmış ama şuanda içinde su yok. Açık ve otlarla kaplı olduğu için hayvanlar bunun içerisinde düşüyorlar. 15 gün içerisinde gelip buraya düşmüşler. İçinde uzun süredir olanlar da var” dedi.

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